Adıyaman\'da Otomobil Alev Aldı

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Adıyaman'da seyir halindeki bir otomobil alev aldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Gölbaşı Caddesi üzerinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında alevler çıktı. Otomobilinin yandığını fark eden sürücü zaman kaybetmeden araçta bulunan yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen yada yaralananın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi. - ADIYAMAN