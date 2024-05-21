Adıyaman\'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 yaralı

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Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre A.K., idaresindeki 02 ADZ 094 plakalı motosiklet ile E.T., idaresindeki 27 ABV 420 plakalı otomobil, Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü A.K., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN