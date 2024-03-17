Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 7 yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

Adıyaman\'da otomobil şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

Adıyaman-Kahta karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ve araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

17.03.2024 20:01  Güncelleme: 20:03
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Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hamdi Dirgen idaresindeki 44 DF 267 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta karayolunun 9. kilometrebinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Hamdi Dirgen ve araçta bulunan Gazi, Emirhan, Ramazan, Abdullah, Zöhre ve Burak Dirgen yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 7 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 7 yaralı - Son Dakika
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