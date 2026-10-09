Adıyaman\'da park yakınında 3 şahsın bıçaklı saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Adıyaman'da 3 şahsın bıçaklı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mimar Sinan Parkı yakınlarında A.U.G. isimli kişi henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı 3 şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi sonucu yaralanan A.U.G., olay yerine gelen sağlık ekilmeyince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan A.U.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayı gerçekleştiren ve daha sonra olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.