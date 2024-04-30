Adıyaman'da polis memuru, amirini vurarak şehit etti - Son Dakika
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Adıyaman'da polis memuru, amirini vurarak şehit etti

Adıyaman\'da polis memuru, amirini vurarak şehit etti

Adıyaman Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezinde meydana gelen olayda polis memuru S.U.Ş., polis merkezi amiri ve ekipler amirini beylik tabancasıyla vurarak şehit etti. Tutuklanan zanlı, cezaevine gönderildi.

30.04.2024 16:24
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Adıyaman'da polis merkezi amiri ve ekipler amirini beylik tabancasıyla vurarak şehit eden polis memuru S.U.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezinde önceki akşam meydana gelen olayda Polis Merkezi Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Ekipler Amiri Gökhan Özer, polis memuru S.U.Ş. tarafından açılan ateş sonucu şehit edilmişti. Bacağından vurularak etkisiz hale getirilen polis memuru, hastanede gördüğü tedavinin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından adli makamlara sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlı polis memuru, mahkeme tarafından tutuklanarak Siverek Cezaevine gönderildi. Jandarma ve polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında tekerlekli sandalye ile adliyeye getirilen zanlı, daha sonra ambulansa bindirilerek cezaevine gönderildi.

Zanlının ifadesinde, kendisinin bankada bulunan parasını dolandırmak isteyen kişiler olduğunu, dolandırıcılığı önlemek ve şikayetçi olmak için polis merkezine gittiğini, kendisi ile ilgilenilmediğini iddia ederek silahını çıkarıp ateş ettiğini söylediği öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Ahmet Yıldırım, Adıyaman, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da polis memuru, amirini vurarak şehit etti - Son Dakika


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