Adıyaman\'da Sokak Köpeği Kadına Saldırdı

Adıyaman'da, sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Kındırali köyünde bir sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 54 yaşındaki Yeter Ü., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN