Adıyaman\'da tır şarampole devrildi, 1 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İbrahim K., idaresindeki 02 AAS 630 plakalı demir boru yüklü tır, Adıyaman merkez Çemberlitaş (Heştıran) Köyü yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN