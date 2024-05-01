Adıyaman\'da Tırın Dorsesinden İnşaat Malzemeleri Döküldü

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Adıyaman Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir tırdan karayoluna inşaat malzemeleri döküldü.

Adıyaman Bulvarı üzerinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir tırın dorsesinden karayoluna bir palet inşaat malzemesi döküldü. Karayolunda devriye gezen trafik ekibinin fark etmesi üzerine çevre güvenliği alınarak inşaat malzemeleri herhangi bir kazaya neden olmadan Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Ekipleri tarafından karayolundan kaldırıldı. EDS ve PTS kayıtlarından tır sürücüsüne trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten para cezası kesilmesi için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN