Adıyaman\'da Uyuşturucu Ele Ge geçirildi

3.Sayfa

Adıyaman'da, mahalle ve çarşı bekçileri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Polis Merkezi Amirliğine bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından durumundan şüphelenilen B.Ç., isimli şahıs durduruldu. Şahsın yapılan üst aramasında 70,08 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddesi muhafaza altına alınırken şahıs ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN