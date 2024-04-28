Adıyaman\'da uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs tutuklandı

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Adıyaman'da, uyuşturucu maddeyle yakalanan bir şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde M.S., isimli şahsı durdurdu. Şahsın yapılan üst aramasında bin 110 adet sentetik ecza hap, 1,32 gram sentetik kannabinoid ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN