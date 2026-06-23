Adıyaman'da Yangın: 5 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika
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Adıyaman'da Yangın: 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Adıyaman\'da Yangın: 5 Kişi Dumandan Etkilendi
23.06.2026 12:55
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Adıyaman'da bir binanın önünde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi, yangın kontrol altına alındı.

Adıyaman'da bir binanın önünde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Sırrı Süreyya Önder Parkı yakınlarında bulunan bir binanın önündeki paletler yandı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen olayda dumandan etkilenen 5 kişiye olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yangında aynı zamanda binada da hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da Yangın: 5 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika

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