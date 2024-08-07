Adıyaman\'da Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Ölü

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaya otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Malatya yönüne giden İbrahim G. idaresindeki 46 E 6445 plakalı otomobil, Ozan köyü içerisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Cihan Evin'e (21) çarptı. Çarpmanın etkisiyle kara yoluna savrulan Evin, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cihan Evin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN