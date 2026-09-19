Adıyaman Gölbaşı\'da otomobil meyve bahçesine yuvarlandı, sürücüyle 4 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin meyve bahçesine yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı- Malatya Karayolu Soğucak mevkiinde Fatih Ertürk idarendeki 07 AGY 288 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkararak meyve bahçesine yuvarlandı. Yaşanan kazada sürücü Fatih Ertürk ile otomobilde bulunan Vildan Eyler, Burak Yalçın ve Ayşe Umay Ertürk yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.