Adıyaman Gölbaşı\'nda hafif ticari araç şarampole yuvarlandı, ölen ya da yaralanan yok

Adıyaman Gölbaşı'nda hafif ticari araç şarampole yuvarlandı, ölen ya da yaralanan yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, Tecirli Yol Kavşağı'nda şarampole devrildi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken araç hasar gördü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı İlçesi Tecirli Yol Kavşağında sürücüsü öğrenilemeyen 02 AG 490 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta hasar oluştu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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