Adıyaman Gölbaşı\'nda otluk alandaki yangını köylüler kovalarla söndürdü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın köylüler tarafından kovalarla taşınan suyla söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Karabahşılı Köyü Karaçukur mevkiinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otluk alanda çıkan yangını fark eden köylüler tarafından imece usülü ile kova kova su taşındı. Kovalarla taşınan sularla alevlere müdahale edildi. Yangın köylülerin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.