Adıyaman Gölbaşı\'nda sürücünün kontrolünü kaybettiği araç iş yerine çarptı, 1 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, iş yerinin gölgeliğine çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gaziantep istikametine giden Gürkan Aşık idaresindeki 27 V 7567 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gölbaşı ilçesi 1 Nisan Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinin gölgeliğine çarptı. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.