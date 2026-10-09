Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kavşakta çarpışan iki otomobilde 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kavşakta çarpışan iki otomobilde 4 kişi yaralandı

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Adıyaman\'ın Kahta ilçesinde kavşakta çarpışan iki otomobilde 4 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Y. yönetimindeki 02 ADN 534 plakalı otomobil ile Enes Özdemir yönetimindeki 34 CZM 509 plakalı otomobil, Kahta-Siverek yolu üzeri 2. kilometrede bulunan kavşakta çarpıştı.

Kazada otomobillerde bulunan Ebubekir Aydın (29), Esma Özdemir (11), Fatma Özdemir (52) ve Şeyma Özdemir (19) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Kahta Devlet HastanesiAdıyaman3. SayfaGüncelKahtaKazaSon Dakika

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