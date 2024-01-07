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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde trafik kazası: 5 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman\'ın Kahta ilçesinde trafik kazası: 5 yaralı
07.01.2024 - 20:12,
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kaza, Kahta-Adıyaman Karayolu Arılı (Bırcık) köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üzeyir S. yönetimindeki 44 AFK 850 plakalı otomobil ile Halil T. yönetimindeki 06 AV 0603 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Burak A., Serkan S. ve Muhammed A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve Kahta Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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