Adıyaman Kahta'da müstakil evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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Adıyaman Kahta'da müstakil evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

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Adıyaman Kahta\'da müstakil evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
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Adıyaman'ın Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla gelen Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevleri diğer odalara sıçramadan söndürdü; evde hasar oluştu ve inceleme başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan ev yangını paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını diğer odalara sıçramadan söndürdü. Yangın nedeniyle evde hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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