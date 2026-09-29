Adıyaman Kahta'da PVC atölyesindeki patlamada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Adıyaman Kahta'da PVC atölyesindeki patlamada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

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Adıyaman Kahta\'da PVC atölyesindeki patlamada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
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Adıyaman Kahta'da PVC atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yanık nedeniyle yaralanan 2 kişi Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavileri sürüyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir PVC atölyesinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Bayraktar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir PVC atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamayı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen patlamada A.A. (43) ile O.Ç. (37), vücutlarının çeşitli yerlerinde oluşan yanıklar nedeniyle yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 2 yaralının tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Patlamanın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Kahta Devlet HastanesiAdıyaman3. SayfaGüncelKahtaOlaySon Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman Kahta'da PVC atölyesindeki patlamada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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