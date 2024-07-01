ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde Yangın Panik Yarattı - Son Dakika
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ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde Yangın Panik Yarattı

ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi\'nde Yangın Panik Yarattı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde çıkan yangın nedeniyle panik yaşandı. Yangın, hızlı bir şekilde söndürülürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

01.07.2024 14:21  Güncelleme: 14:23
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde meydana gelen yangın panikletti.

Yangın, Hasan Efendi Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin tavan arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden fakülte personeli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında güvenlik nedeniyle fakülte binası boşaltıldı. Fakülte bitişiğinde bulunan Diş Hekimliği Hastanesi'nde de paniğe yol açan olayda, dışarıda toplanan personel, öğrenci ve hastalar itfaiye ekiplerinin çalışmalarını telaşlı gözlerle izledi. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde Yangın Panik Yarattı - Son Dakika

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