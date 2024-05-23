Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek - Son Dakika
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Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek

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Doğu Karadeniz'de çay toplama işlemlerinde çalışan ve günlük ücretleri en az 2 bin TL olduğu öğrenilen Senegalli çay işçilerinin basında çıkan görüntüleri sonrası kaçak çalıştıkları gerekçesiyle sınır dışı edilmelerine karar verildi. 3 yıldır çay toplayan işçilerden biri verdiği röportajda "Sıcak havalarda bakıyoruz burada yaşayan vatandaşlar oturuyorlar ama biz çalışıyoruz" demişti.

23.05.2024 12:38
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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çay hasadında geçtiğimiz yıllarda yoğun olarak görülen Afrikalı işçiler, yeniden çay bahçelerinde görülmeye başladı. Ancak Afrikalı işçilerin kaçak çalıştıkları gerekçesiyle sınır dışı edilmelerine karar verildi.

SON YILLARDA SAYILARI İYİCE ARTTI

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaş çay sezonunun birinci sürgün döneminin başlamasıyla üreticiler geçtiğimiz günlerde çay bahçelerine girdi. Geçmiş yıllarda Gürcistan'dan gelen işçilerle gerçekleştirilen çay toplama işlemlerinde son yıllarda çalışkanlıkları nedeniyle özellikle Afrika'dan ve daha çok da Senegal'den gelen işçiler tercih edilmeye başlandı.

GÜNLÜK ÜCRETLERİ EN AZ 2 BİN TL

Sabahın erken saatlerinde bahçeye giren Senegalli işçilerin günlük ücretinin en az 2 bin TL olduğu öğrenilirken, çevreleri tarafından da sevilen Senegalli çay işçileri basında çıkan görüntülerinin ardından kaçak çalıştıkları belirlenerek çalışmalarına izin verilmedi. Jandarma ekipleri tarafından alınan Senegalli çay işçilerinin İstanbul'a gönderilerek, buradan da sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

"GÜNLÜK EN AZ BİR TON TOPLUYORUM"

Trabzon'un Of ilçesinde 3 yıldır çay toplayan Senegalli Süleyman Akbay, 3 yıl önce çay toplamaya başladığını söyleyerek, "İlk yılımda Of'ta bir amcamız vardı. 2 yıl boyunca onların yanında çalıştım. Bu yıl 3. yılım oldu. Türkiye'de ilk yılımda İstanbul'daydım, çay sezonu olunca Trabzon'a geldim. Artık burada duruyorum. İlk çay toplamaya makasla birlikte başlamıştım. Sonra baktım ki herkes motorla kesiyor, ben de gidip motor aldım. Senegal'den arkadaşlarım geçen sene geldiler. Onlara çay toplamayı ben öğrettim. Bu yıl yeni gelen arkadaşlarımız da oldu. Memleketten alışık olduğumuz için buradaki çay bahçelerinde çok zorlanmıyoruz. Sıcak havalarda bakıyoruz burada yaşayan vatandaşlar oturuyorlar ama biz çalışıyoruz. Senegal'den buraya çay toplamaya gelmek isteyenler oluyor. Maalesef kolay bir şekilde gelemiyorlar. Burada ton işi çalışıyoruz. Fiyatlar değişiyor. Ton işi olduğu zaman 5 bin 500 TL oluyor. Günlük en az bir ton topluyorum. Çay sezonu bittikten sonra Trabzon'da kalıyorum. Burada limanlarda çalışıyorum. Artık Of'luyum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Kamil: surikler neden sınır dışı edilmiyor madem 3 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Keşke çayı toplasalardı da öyle gönderilseydi. Olmadı şimdi bu. 2 0 Yanıtla
  • Alican Atmaca: Günlük 2000 iyi para senegalde bu parayı 1 ayda anca kazanırlar senegalde 1 saat çalışmaya 11 tl alıyorlar 0 0 Yanıtla

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