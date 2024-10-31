Afyon'da Aranan İki Suçlu Yakalandı

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Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde M.K., isimli şahsın cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma- tehdit- hakaret suçlarından 8 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası ile H.M. isimli şahsın ise uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 11 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahısların peşine düşen ekipler şüphelileri kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR