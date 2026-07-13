Afyon\'da Kiraz Bahçelerinde Pestisit Denetimi

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla kiraz bahçelerinde hasat öncesi pestisit denetimlerini sürdürüyor.

Afyonkarahisar'da 'Hasat Öncesi Pestisit Denetimleri' çerçevesinde il genelinde üretimi yapılan kiraz bahçelerinde hasat öncesi numune alma çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler tarafından alınan numuneler, pestisit kalıntılarının tespit edilmesi amacıyla yetkili laboratuvarlara gönderildi.

Laboratuvarlarda yapılacak analizlerle ürünlerdeki pestisit kalıntı durumu takip edilirken, denetimlerin ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tüketici sağlığının korunması, güvenilir gıda arzının sağlanması ve bitkisel üretimde pestisit kullanımının mevzuata uygunluğunun izlenmesi amacıyla hasat öncesi pestisit denetimlerinin aralıksız devam ettiği ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR