Afyon'daki Fabrika Yangınında Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Afyon'daki Fabrika Yangınında Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

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Orman ürünleri fabrikasında çıkan yangının ardından dumanlar yükselmeye devam ediyor.

12.02.2025 12:23
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Yanan fabrikadan dumanlar yükselmeye devam diyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da orman ürünleri üretilen fabrikada önceki akşam çıkan yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ederken, olayın üzerinden yaklaşık 2 gün geçmesine rağmen halen dumanların yükselmesi ise facianın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yangın, Organize Sanayi Bölgesi'nde orman ürünleri üretilen fabrikada önceki akşam saat 19.40 civarında çıktı. Havadan helikopterler ile dahi müdahalenin yapıldığı yangın dün öğle saatlerinde kontrol altına alınabildi. Yangının üzerinden yaklaşık 2 gün geçmesine rağmen fabrika enkazından dumanların yükselmeye devam ediyor. Enkazın arasında bulunan ürünlerin zaman zaman alev aldığı olayda çok sayıda itfaiye ekibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bir şekilde bekliyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Çevre, Yaşam, Afyon, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyon'daki Fabrika Yangınında Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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