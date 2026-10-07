Afyonkarahisar Bolvadin'de tartışma kavgaya dönüştü, 3 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde seyir halindeki iki aracın sürücüleri ve yolcuları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerindeki araçların zarar gördüğü kavganın ardından taraflar gözaltına alındı.

Olay, Bolvadin ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Perşembe Pazarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, belediye istikametinden Kültür Sitesi yönüne seyreden 03 AEN 281 plakalı otomobildeki R.G. ve M.A. ile aynı yönde ilerleyen 54 AFB 435 plakalı araçaki S.E. ve Y.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda araçlarından inen şahıslar birbirlerini darp ederken çevredeki araçlarda da maddi hasar meydana geldi.

Kavga sırasında taraflardan birinin haber vermesi üzerine olay yerine 4-5 kişilik bir başka grup gelerek olaya dahil oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri kavgaya müdahale etti.

Olayın ardından kavgaya karıştığı belirlenen R.G., M.A. ve Y.G., gerekli adli işlemlerinin yapılması amacıyla emniyete götürüldü. Polis ekipleri, olaya sonradan dahil olan ve kaçan diğer şahısların kimlik tespiti ile yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.