Afyonkarahisar Bolvadin'de tartışma kavgaya dönüştü, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afyonkarahisar Bolvadin'de tartışma kavgaya dönüştü, 3 kişi gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde seyir halindeki iki aracın sürücüleri ve yolcuları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Araçlarından inen tarafların birbirini darp ettiği olayda çevredeki araçlar zarar görürken 3 kişi gözaltına alındı; kaçan diğer şahıslar aranıyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde seyir halindeki iki aracın sürücüleri ve yolcuları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerindeki araçların zarar gördüğü kavganın ardından taraflar gözaltına alındı.

Olay, Bolvadin ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Perşembe Pazarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, belediye istikametinden Kültür Sitesi yönüne seyreden 03 AEN 281 plakalı otomobildeki R.G. ve M.A. ile aynı yönde ilerleyen 54 AFB 435 plakalı araçaki S.E. ve Y.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda araçlarından inen şahıslar birbirlerini darp ederken çevredeki araçlarda da maddi hasar meydana geldi.

Kavga sırasında taraflardan birinin haber vermesi üzerine olay yerine 4-5 kişilik bir başka grup gelerek olaya dahil oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri kavgaya müdahale etti.

Olayın ardından kavgaya karıştığı belirlenen R.G., M.A. ve Y.G., gerekli adli işlemlerinin yapılması amacıyla emniyete götürüldü. Polis ekipleri, olaya sonradan dahil olan ve kaçan diğer şahısların kimlik tespiti ile yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA
Bolvadin3. SayfaGüncelAfyonOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uygulama noktasında silahlı saldırı 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı Uygulama noktasında silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş 20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
Uçakta skandal görüntü Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı Uçakta skandal görüntü! Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı
Buraya kadarmış Güle güle Montella Buraya kadarmış! Güle güle Montella
Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü Yedek kulübesinde okey oynadı Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü! Yedek kulübesinde okey oynadı
Suçu çok ağır Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek Suçu çok ağır! Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek
11:38
AK Parti’de tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri tezahüratla kesildi: İzmir bugün bir başka
AK Parti'de tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri tezahüratla kesildi: İzmir bugün bir başka
11:26
PKK silahları tamamen bırakıyor DEM Partili Bakırhan tarih verdi
PKK silahları tamamen bırakıyor! DEM Partili Bakırhan tarih verdi
10:52
AK Parti rozeti takacak Cemil Tugay’dan ilk sözler: İzmir’i güzel şeyler bekliyor
AK Parti rozeti takacak Cemil Tugay'dan ilk sözler: İzmir'i güzel şeyler bekliyor
10:44
Türkiye’de denizden hazine çıktı Hemen teslim etti
Türkiye'de denizden hazine çıktı! Hemen teslim etti
10:24
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi’nde
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'nde
10:12
Evrakları yakarken suçüstü Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 12:00:31. #.0.2#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar Bolvadin'de tartışma kavgaya dönüştü, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei