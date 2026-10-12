Afyonkarahisar Çobanlar'da tır otomobille çarpışıp tarlaya girdi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Çobanlar'da tır otomobille çarpışıp tarlaya girdi, 1 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar Çobanlar\'da tır otomobille çarpışıp tarlaya girdi, 1 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesi çıkışında tır ile otomobil çarpıştı, kazada 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin tekerleği koparken araçta büyük maddi hasar oluştu; tır yol kenarındaki tarlaya girdi ve yaralı Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çobanlar ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.K. idaresindeki 03 AFA 819 plakalı tır ile M.Y. yönetimindeki 03 AGD 174 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin tekerleği koparken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. Kontrolden çıkan tır ise yol kenarındaki tarlaya girerek durabildi. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü B.K., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
BolvadinÇobanlar3. SayfaGüncelAfyonKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Çobanlar'da tır otomobille çarpışıp tarlaya girdi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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