Afyonkarahisar'da 2 otomobil, kamyonet ve bir tırın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 2 otomobil, kamyonet ve bir tırın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar\'da 2 otomobil, kamyonet ve bir tırın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Kusura köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil, kamyonet ve bir tır çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

10.07.2024 12:16
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Afyonkarahisar'da 2 otomobil, kamyonet ve bir tırın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Kusura köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.İ., yönetimindeki 32 AG 393 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir neden ötürü Y.Ü.'nün kullandığı 03 LU 400 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazayı görerek duraksayan İ.T.'nin kullandığı 03 FE 055 plakalı kamyonete ise bu defa arkadan gelen S.S., yönetimindeki 20 AGJ 806 plakalı tır çarptı. Kazada sürücülerden A.İ. ile Y.Ü., S.T., K.T., B.T. ve S.T., olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar sonrasında ihbar üzerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da 2 otomobil, kamyonet ve bir tırın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 2 otomobil, kamyonet ve bir tırın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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