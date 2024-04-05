Afyonkarahisar'da 835 bin 750 kök izinsiz haşhaş eken 4 kişi jandarma tarafından yakalanırken, ele geçirilen haşhaşlar ise imha edildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Toprak Mahsulleri Ofisi ekiplerince müşterek olarak Sandıklı ilçesinde yasa dışı haşhaş ekim alanlarının tespitine yönelik kontrol yapıldı. Yapılan kontroller neticesinde 4 şahsın toplamda 18 bin 250 metrekarelik tarla niteliğindeki alanda 835 bin 750 kök izinsiz haşhaş bitkisi ekimi yapıldığı tespit edildi. Tespiti yapılan haşhaş bitkileri sürülmek suretiyle imha edildiği bildirilirken, olayla ilgili savcılık tarafından da soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyonkarahisar'da 835 Bin 750 Kök İzinsiz Haşhaş Eken 4 Kişi Yakalandı - Son Dakika
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, İ.K. isimli bir şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaparken yakalandı. Şahsın üzerinde, ikametinde ve aracında yapılan aramalarda 75 kök Hint keneviri, 20 gram skunk, 175 gram kurutulmaya bırakılmış skunk ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. İ.K. hakkında yürütülen adli tahkikat devam ediyor.
Beyoğlu'nda bir binanın çatı katında çıkan yangın, bitişikteki binaya sıçradı. İtfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişiyi kurtardı. Bir vatandaşın içerideki kedisini de unutmadan dışarı çıkardığı görüldü. Yangın, yoğun çalışmalar sonucunda söndürüldü.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 16 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan Y.Ö. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda şahıs cezaevine teslim edildi.
Kate Middleton'un annesi Carole Middleton'un, kızını ailenin maddi sıkıntılarından korumak için elinden geleni yaptığı bildiriliyor. The Times, Carole ve kocası Michael Middleton'un 300.000 dolardan fazla borcu var. Mali sıkıntı, Galler Prensesi'nin şu anda bir dizi önleyici kemoterapi gördüğünü duyurmasının ardından ortaya çıktı.
Gaziantep'te yaşanan tehlikeli yolculuk, bir hafif ticari aracın üstüne dikkatsizce yüklenmiş çekyatlarla gerçekleşti. Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Araç sürücüsünün görüş açısının kapalı olması, potansiyel kazalara davetiye çıkarıyor.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan bir operasyonda, B.Ö. isimli şahsın adresinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 98 adet mermi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet mermi ele geçirildi. Silah ve mermiler muhafaza altına alınırken B.Ö. ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Soruşturma devam ediyor.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin düzenlediği asayiş ve trafik uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli ile üzerlerinden uyuşturucu çıkan 3 kişi gözaltına alındı. Uygulamalar sonucunda 93 araç sürücüsüne toplam 388 bin 125 lira idari para cezası kesildi ve 21 araç trafikten menedildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Afyonkarahisar merkeze bağlı Gebeceler Beldesi'nde bir grup genç, tabanca ve uzun namlulu silahlarla havaya ateş açarak savaş alanlarını andıran görüntüler paylaştı. Bu görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti ve şahısları yakaladı. Yapılan aramalarda ise 5 tabanca, 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 11 şarjör, 803 dolu fişek ve 1 muşta ele geçirildi.
Angelina Jolie, eski eşi Brad Pitt'in kendisine yönelik fiziksel tacizlerinin, 2016'da boşanma davası açtıkları uçak olayından çok önce başladığını belirtti. Jolie, Pitt'in çocuklarına da fiziksel istismarda bulunduğunu ve bu durumun ilk kez 2016'daki uçak yolculuğunda gerçekleştiğini ifade etti. Jolie'nin iddialarına göre, Pitt, kişisel istismarını örtbas etmek için Jolie'nin taciz hakkında konuşmasını engellemeye çalıştı.
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