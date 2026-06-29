Afyonkarahisar'da Akraba Kavgası: Kadın Çapa ile Yaraladı

Afyonkarahisar'da daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen akrabalar arasında çıkan kavgada bir kadın tartıştığı kişinin kafasına çapayla vurarak ağır yaraladı.

Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.S. ile eşi U.S., kendilerine ait tarlada çalıştıkları sırada aralarında daha önceden husumet bulunan H.S. ile sözlü tartışma yaşadı. Kısa sürede büyüyen tartışmada H.S.'nin elindeki çapa ile U.S.'nin başına vurduğu iddia edildi.

Yaşanan kavgaya daha sonra H.S.'nin aile üyeleri Z.S., K.S. ve M.İ.S. de dahil olurken, çıkan arbede sırasında kafasına çapa ile vurulan U.S. ile eşi U.S. de darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralanan çift sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, H.S., Z.S., K.S. ve M.İ.S. isimli şahıslar ise gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR