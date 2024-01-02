Afyonkarahisar\'da Apartman Yangını Paniğe Neden Oldu

Afyonkarahisar'da 3 katlı bir apartmanın zemin katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Sahipata Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.E., isimli şahsın yaşadığı daireden dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da olmazken ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.

Yangının ardından çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR