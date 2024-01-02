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Afyonkarahisar'da Apartman Yangını Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Apartman Yangını Paniğe Neden Oldu

Afyonkarahisar'ın Sahipata Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın zemin katında çıkan yangın, çevre sakinlerinde paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise incelenmek üzere başlatılan soruşturma kapsamında araştırılıyor.

Afyonkarahisar\'da Apartman Yangını Paniğe Neden Oldu
02.01.2024 - 12:55,
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Afyonkarahisar'da 3 katlı bir apartmanın zemin katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Sahipata Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.E., isimli şahsın yaşadığı daireden dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da olmazken ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.

Yangının ardından çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Olay, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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