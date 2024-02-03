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Afyonkarahisar'da 13 kişi suçlardan aranıyordu, polis tarafından yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 13 kişi suçlardan aranıyordu, polis tarafından yakalandı

Afyonkarahisar\'da 13 kişi suçlardan aranıyordu, polis tarafından yakalandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda K.A., E.G., U.D., A.F.T., R.A., N.D., A.K., D.B., H.K., T.P., N.D., Z.Ö. ve N.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

03.02.2024 09:50
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Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranması olan 13 kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde çeşitli suçlardan aranan K.A., E.G., U.D., A.F.T., R.A., N.D., A.K., D.B., H.K., T.P., N.D., Z.Ö. ve N.D., polis tarafından yakalandı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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