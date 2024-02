Afyonkarahisar\'da 13 kişi suçlardan aranıyordu, polis tarafından yakalandı

3.Sayfa

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranması olan 13 kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde çeşitli suçlardan aranan K.A., E.G., U.D., A.F.T., R.A., N.D., A.K., D.B., H.K., T.P., N.D., Z.Ö. ve N.D., polis tarafından yakalandı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR