Afyonkarahisar\'da Aranan 35 Kişi Yakalandı

Afyonkarahisar'da son bir hafta içerisinde jandarma tarafından çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan 35 şahıs gözaltına alındı. Şahıslardan işlemleri tamamlanarak adliye sevk edilen 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR