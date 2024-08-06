Afyonkarahisar\'da Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

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Afyonkarahisar'da 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde B.D., isimli şahsın hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Sandıklı ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR