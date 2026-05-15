Afyonkarahisar\'da Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da 78 ayrı suç kaydı bulunan ve 37 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan şahıs polisin başarılı takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemede 78 ayrı suç kaydı bulunan A.G., isimli şahsın 37 yıl 5 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR