Afyonkarahisar'da Arazi Kavgası: 2 Ölü

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Afyonkarahisar'da 2 kişinin öldüğü silahlı çatışmaya neden olan kavganın arazi anlaşmazlığından kaynaklandığı ortaya çıktı. Olayda ölen kadınlardan biri bugün defnedilirken diğerinin ise güvenlik gerekçesi ile yarın defnedileceği kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan N.K., H.G., H.G., H.K., E.K., H.G., S.G., T.G., A.Ç. ve Y.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nurgül Kocaoğlu (49), Hatice Gümüş (47) ve H.G. (47) av tüfeği ve tabanca ile vuruldu.

Sandıklı Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kocaoğlu ve Gümüş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili H.K., E.K., H.G., S.G., T.G., A.Ç. ve Y.D. isimli şahıslar ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yaşanan kavganın taraflar arasında geçmişe dayalı arazi anlaşmazlığı ve buna bağlı olarak yaşanan komşuluk ilişkilerinden dolayı çıktığı belirtildi. Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki sorgularının ise devam ettiği kaydedildi.

Olayda hayatını kaybeden Nurgül Kocaoğlu bugün köy mezarlığında defnedildi. Kavgada ölen Hatice Gümüş'ün ise güvenlik gerekçesi ile yarın defnedileceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR