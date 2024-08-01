Afyonkarahisar'da Biyogaz Tesisi İşçilerinden Birisi Gazdan Etkilenerek Hayatını Kaybetti

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Afyonkarahisar'da bir biyogaz tesisinde yaşanan olayda gazdan etkilenerek hastaneye kaldırılan 5 işçiden biri tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Olay, Küme Evler Mevkisi'ndeki bir biyogaz tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, biyogaz tesisinde çalışan 5 işçi, atık depolama alanında gazdan etkilenerek rahatsızlandı. Diğer çalışanların haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil servis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri gazdan etkilenen 5 kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Hastanede tedavileri devam eden işçilerden Hamit Ulu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz işçi İscehisar ilçesine bağlı Olukpınar köyünde gerçekleştirilen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR