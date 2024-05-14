Afyonkarahisar'da Dolmuş Sürücülerine Denetim: Yetersiz Araç ve Belgeler Tespit Edildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Dolmuş Sürücülerine Denetim: Yetersiz Araç ve Belgeler Tespit Edildi

Afyonkarahisar\'da Dolmuş Sürücülerine Denetim: Yetersiz Araç ve Belgeler Tespit Edildi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde, araçları yetersiz ve SRC belgesi olmayan sürücüler tespit edildi. 192 araç kontrol edilirken, 52 araca cezai işlem uygulandı. Yetersiz ehliyetle dolmuş kullanan 6 sürücü ve belgesiz olan 16 sürücüye cezai işlem uygulandı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

14.05.2024 10:57
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Afyonkarahisar'da polis tarafından şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş sürücülerine yönelik yapılan denetimde ilginç sonuçlar ortaya çıkarken, bazı sürücülerin, araçları yetersiz ve SRC belgesi olmadan kullandıkları ortaya çıktı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Ataköy-Çarşı ve Bayındırlık-Otogar hatlarında çalışan dolmuş şoförlerine yönelik denetim yapıldı. Polis ekipleri tarafından tek tek durdurulan sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Denetimde 192 araç kontrol edilirken, 52 araca ise cezai işlem uygulandı. Yapılan incelemede 6 sürücünün yetersiz ehliyetle dolmuş kullandıkları 16'sının SRC ve 8'nin ise psikoteknik belgesinin olmadığı ortaya çıktı. Sürücülere gerekli cezai işlemlerinin uygulandığı belirtilirken, denetimlerin ilerleyen günlerde de süreceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Dolmuş Sürücülerine Denetim: Yetersiz Araç ve Belgeler Tespit Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Dolmuş Sürücülerine Denetim: Yetersiz Araç ve Belgeler Tespit Edildi - Son Dakika
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