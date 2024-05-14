Afyonkarahisar\'da Dolmuş Sürücülerine Denetim: Yetersiz Araç ve Belgeler Tespit Edildi

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Afyonkarahisar'da polis tarafından şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş sürücülerine yönelik yapılan denetimde ilginç sonuçlar ortaya çıkarken, bazı sürücülerin, araçları yetersiz ve SRC belgesi olmadan kullandıkları ortaya çıktı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Ataköy-Çarşı ve Bayındırlık-Otogar hatlarında çalışan dolmuş şoförlerine yönelik denetim yapıldı. Polis ekipleri tarafından tek tek durdurulan sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Denetimde 192 araç kontrol edilirken, 52 araca ise cezai işlem uygulandı. Yapılan incelemede 6 sürücünün yetersiz ehliyetle dolmuş kullandıkları 16'sının SRC ve 8'nin ise psikoteknik belgesinin olmadığı ortaya çıktı. Sürücülere gerekli cezai işlemlerinin uygulandığı belirtilirken, denetimlerin ilerleyen günlerde de süreceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR