Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, Fatih Mahallesi civarında drift yapan aracın sürücüsüne 35 bin 368 TL para cezası kesti.
Edinilen bilgilere göre, sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerin ardından polis ekipleri harekete geçti. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda aracın plakası ve sürücüsü belirlendi. Sürücüye 32 bin 233 TL para cezası kesildi ve ehliyetine 60 gün el konuldu. Ayrıca, aracın geçerli bir muayenesi olmadığı için araç sahibine 3 bin 135 TL ek ceza uygulandı. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, drift yapan araca 35 bin 368 TL para cezası kesti - Son Dakika
Batman'da Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü.
Mersin'de sahte 'Bitcoin' sitesine üye yapılmış gibi gösterilerek yüksek kar vadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, sahte 'Bitcoin' sitesine üye yapılmış gibi gösterilerek vatandaşları dolandırdıkları belirlenen 19 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ederken, soruşturma da devam etmektedir.
Diyarbakır'da meydana gelen depremlerde yıkılan ve 38 kişinin hayatını kaybettiği Dündar Apartmanı davasında, müteahhitler ve arsa sahibi olan sanıklar hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor. Tutuklu sanıklar duruşmaya SEGBİS ile katılırken, tutuksuz sanık ise katılmadı. Mağdur tarafından da sanıkların cezalandırılması talep edildi. Mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Konya'nın Ereğli ilçesinde, arazi paylaşımı sebebiyle çıkan tartışmada 15 yaşındaki bir çocuk, tabancayla amcasını vurarak öldürdü. Yaralanan amca hayatını kaybederken, şüpheli çocuğun yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Kocaeli'de polis ekipleri tarafından Gebze, Çayırova ve İzmit ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 510 gram sentetik kannabinoid, 20 gram metamfetamin, 1 gram kokain, 110 ecstasy hap, 26 sentetik ecza, hassas terazi ve 24 bin 400 TL ele geçirildi. İşlemlerin ardından 4 şüpheli tutuklandı.
Başakşehir'de bir sürücü, yol verme nedeniyle tartıştığı İETT otobüs şoförünü bıçaklayarak kaçtı. Otobüsteki yolcular dehşeti yaşarken, şoför ağır yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri şüpheliyi arama çalışmalarına devam ediyor.
Muğla'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, fuhşa teşvik ve aracılık etme gibi suçlardan hüküm giymiş olan 2 firari hükümlü yakalandı. Toplamda 91 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler, cezaevine teslim edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?