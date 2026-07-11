Düğün yemeği hazırlığında yangın paniği: Tüpler alev aldı

Afyonkarahisar'da düğün yemeği hazırlığı sırasında tüplerin alev almasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Fatih Mahallesi Filistin Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün yemeği hazırlandığı sırada mutfakta kullanılan tüpler henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Alevlerin kısa sürede iş yerine sıçraması üzerine çevrede bulunan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürülürken, olayda can kaybı ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yangının ardından alev alan tüpler iş yerinin önüne çıkarılırken, tüplerin patlamaması yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR