İsyeri sahibi dükkanında öldüresiye darp edildi
Son Dakika
3-sayfa

İsyeri sahibi dükkanında öldüresiye darp edildi

İsyeri sahibi dükkanında öldüresiye darp edildi
17.01.2026 10:20  Güncelleme: 10:22
Afyonkarahisar'da restaurant sahibi A.A., dükkanına gelen üç kişinin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Darp esnasında bilinç kaybı yaşarken, bir gözünde görme kaybı ve burnunda kırık meydana geldi. Olay sonrası şahıslar serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'da dükkanını basan 3 kişi tarafından öldüresiye darp edilen iş yeri sahibi bir gözünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, güvenlik kameralarına da yansıyan darp olayının ardından şahıslar ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Olay, kent merkezi Erenler Mahallesi'nde geçtiğimiz 13 Ocak'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendisine ait restaurantda çalışan A.A.'nın yanına gelen K.C., oğlu U.C. ve arkadaşları S.İ., parka koydukları ve köfte ekmek sattıkları karavanın belediye tarafından kaldırılmasından A.A.'yı sorumlu tuttuklarını söyleyerek tartışmaya başladı. A.A., ise olayla bir ilgisinin olmadığını söyleyerek şahısların dükkanından çıkmalarını istedi. Ancak K.C. ve oğlu U.C., buna inanmayarak bir anda saldırdıkları A.A.,'yı yumruk ve tekmelerle darp etmeye başladı.

Olayı ayırmak yerine film izler gibi izledi

Dayak esnasında kamerayı fark eden U.C., babasının da uyarısıyla bir iki defa A.A., ya vurduktan sonra uzaklaşırken, baba K.C., ise dayak atmaya devam etti. Bu sırada sesleri duyarak iş yerine gelen bir şahıs isteyen olaya ayırmak istediğinde U.C., şahsı dükkandan çıkardı. Olay esnasında darpçı şahıslarla birlikte olan S.İ., ise yaşananları film izler gibi izledi.

Yaklaşık 3 dakika süren dayağın ardından şahıslar hiç bir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldı.

Uğradığı saldırının ardından kısa süreli bilinç kaybı yaşadı

Uğradığı darptan dolayı bir süre bilinç kaybı yaşayan A.A., ise çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.A.'nın şikayetçi olmasının ardından olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek darp olayını gerçekleştiren şahısları gözaltına aldı. Ancak şahıslar ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Hastaneye kaldırılan A.A.nın ise bir gözünde darptan dolayı kısa süreli görme kaybı yaşandı ve burnunun kırıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

