Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde girdiği evden 100 bin liralık altın çalan şahıs güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
Olay, Şuhut ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ertan Minkar Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ç.'ye ait evde bulunan 100 bin TL değerindeki altınlarının çalındığı söyleyerek polise başvurdu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler olayı M.A., isimli şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyonkarahisar'da Evden Altın Çalan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Sinop'un Türkeli ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, bir kişinin çantasında 24 gram uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
AVCILAR'da teknesinden iddiaya göre denize atık boşaltırken görüntülenen ve sosyal medyada paylaşılan balıkçı Ömer Karakaya, hakkında yazılan yorumları okurken fenalaştı. Kalp krizi geçiren Karakaya kaldırıldığı hastanede öldü. Cenazeye katılan arkadaşları Ömer Karakaya'nın denize iddia edildiği gibi atık dökmediğini öne sürerken sosyal medyada linç edildiğini söyledi.
Burdur'da şizofreni hastası bir adam, eline geçirdiği eşyaları sokağa atarak havalı tabancayla ateş açtı. Polis, eve biber gazı atarak adamı etkisiz hale getirdi. Olayda 3 polis biber gazından etkilendi, 1 polis ise tabancadan çıkan mermiyle hafif şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan polisler ve saldırganın durumunun iyi olduğu belirtildi.
Konya'nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 500 bin TL olan 21 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, artan kaçak cep telefonu satışı ihbarları üzerine çalışma başlattı ve A.C. ile F.A.'ya ait iş yerlerinde yapılan aramalarda kaçak telefonlar bulundu. İş yeri sahipleri gözaltına alındı ve hakkında yasal işlem başlatıldı.
Esenyurt'ta 39 katlı bir binanın 30'uncu katından düşerek hayatını kaybeden genç kızın ölümüyle ilgili olarak, olay sırasında evde olduğu iddia edilen kız kardeşi ve kız arkadaşı gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
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