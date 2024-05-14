Afyonkarahisar\'da FETÖ üyesi öğretmen yakalandı

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Afyonkarahisar'da öğretmen olarak görev yaparken 2016 yılında KHK ile ihraç edilen ve FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü iddia edilen şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünde Öğretmen olarak görev yaparken 2016 yılında KHK ile ihraç olan S.Y., İstanbul'da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsın örgütün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirlendi. Yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR