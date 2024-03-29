Afyonkarahisar\'da FETÖ üyesi aranan şahıs yakalandı

İki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazada bir araç şarampole düşerken diğer araç ise yola savruldu. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.