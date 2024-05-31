Afyonkarahisar'da Hafif Ticari Araç Tarım Arazisine Girdi: 3 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Hafif Ticari Araç Tarım Arazisine Girdi: 3 Yaralı

Afyonkarahisar\'da Hafif Ticari Araç Tarım Arazisine Girdi: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada, bir hafif ticari araç tarım arazisine girdi ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, yaralılar hastaneye kaldırıldı ve jandarma inceleme başlattı.

31.05.2024 14:43
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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak tarım arazisine giren hafif ticari araçta 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Baştepe köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ö., yönetimindeki 03 L 2141 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki yarım arazisine girerek durabildi. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken araçta bulunan E.Ö., isimli kadınla birlikte A.Ö.Ö. ve E.İ.Ö., yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Hafif Ticari Araç Tarım Arazisine Girdi: 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Hafif Ticari Araç Tarım Arazisine Girdi: 3 Yaralı - Son Dakika
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