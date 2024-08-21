Afyonkarahisar'da ikinci orman yangını - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da ikinci orman yangını

Afyonkarahisar\'da ikinci orman yangını

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde söndürülen yangının ardından Sandıklı ilçesinde ikinci bir orman yangını başladı. Yangına çevre ilçe ve beldelerden destek ekipleri müdahale ediyor.

21.08.2024 14:38
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde dün çıkan ve söndürülen yangının ardından öğlen saatlerinde Sandıklı ilçesinde ikinci bir orman yangını başladı.

Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesindeki Orman Bölge Müdürlüğü'nün ağaçlandırma sahasındaki yangına çevre ilçe ve beldelerden de destek ekipleri söndürme çalışmasına katıldı. Çalışmalarda 1 helikopter ile çok sayıda arasöz, iş makineleri ve personel yer alıyor. Yaklaşık 3 hektardan fazla alanda etkili olduğu belirtilen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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