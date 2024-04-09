Afyonkarahisar'da yaptıkları kaçak kazı ile define arayan 6 kişi jandarma tarafından suçüstü yapıldı.
Olay, Emirdağ ilçesi, Gelincik köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen jandarma ekipleri park halinde bir aracın olduğunu fark etti. Ardından bölgede inceleme yapan ekipler 6 kişinin kaçak kazı ile define aradıklarını tespit etti. Ardından ekipler tarafından gözaltına alınarak kimlik sorgulamaları yapılan şahısların isimlerinin T.Y., H.A., M.Ç., M.Ö., E.S. ve C.E., olduğu belirlendi. Sonrasında araçta arama yapan ekipler ise 1 adet dedektör ele geçirdi.
Olayın ardından gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyonkarahisar'da define arayan 6 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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