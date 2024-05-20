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Afyonkarahisar'da kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.O.B., idaresindeki 03 BB 151 plakalı kamyonet henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü İ.Ç.'nin kullandığı 03 ACG 109 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR