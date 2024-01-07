 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Afyonkarahisar'da bir kişi, kestiği ağacın altında kalarak can verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da bir kişi, kestiği ağacın altında kalarak can verdi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Yolkonak köyünde bir kişi, kestiği kavak ağacının altında kalarak hayatını kaybetti. Hakan Aktuğ'un üzerine düşen ağacı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Aktuğ kurtarılamadı ve hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi morga kaldırıldı.

Afyonkarahisar\'da bir kişi, kestiği ağacın altında kalarak can verdi
07.01.2024 - 17:03,
Abone Ol

Afyonkarahisar'da bir kişi, kestiği ağacın altında kalarak can verdi.

Edinilen bilgilere göre, Sandıklı ilçesine bağlı Yolkonak köyünde satın aldığı kavak ağacını testere ile kesmeye çalışan Hakan Aktuğ'un (22) üzerine kavak ağacı düştü. Ağacın altında kalan Aktuğ'u gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Aktuğ, kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hakan Aktuğ'un cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yolkonak, Acil Durum, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da bir kişi, kestiği ağacın altında kalarak can verdi - Son Dakika


18:06
Galatasaray-Konayaspor maçında ilk 11'ler belli oldu Galatasaray-Konayaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:44
Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi
17:08
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler
17:02
AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz
16:45
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a 'Hayırlı olsun' mesajı Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39
Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı
16:02
AK Parti, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Aydın Ayaydın olarak açıkladı AK Parti, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Aydın Ayaydın olarak açıkladı

Son Dakika
18:06 Galatasaray-Konayaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:44 Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi
17:08 AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler
17:02 AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz
16:45 Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39 Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı
16:02 AK Parti, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Aydın Ayaydın olarak açıkladı
15:53 AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 18:36:02. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da bir kişi, kestiği ağacın altında kalarak can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement