Afyonkarahisar'da Kaza: 2 Yaralı, 1 Sürücü Firar Etti

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Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, kazanın ardından araç sürücülerinden birisi olay yerinden firar etti.

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 VP 003 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü A.T.'nin kullandığı 03 AT 673 plakalı araçla çarpıştı. Kazada A.T., ile birlikte yanında bulunan E.O., yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası 03 VP 003 plakalı otomobil sürücüsünün olay yerinden firar ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR